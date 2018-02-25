اللبة يتفوق على التوعية ويتصدر مجموعته مؤقتا

أخبار ليبيا 24 – خاص

في أولى مباريات لمرحلة الاياب لمسابقة الدوري الدرجة الثانية لمسابقة الاتحاد الفرعي خليج سرت لمجموعة الواحات الكفرة تفوق نادي اللبة على جارة نادي التوعية بهدفين مقابل هدف وحيد

وجرت المباراة على أرضية الملعب البلدي بجالو ومع بدايه الشوط الأول الذي احكم فيه نادي اللبة سيطرته على مجريات المباراة والتي شهدت هجمات متبادله بين الفريقين

ومع منتصف الشوط الأول سجل اللاعب ” امبيةالمصري ” الهدف الاول برأسيه محكمه والتي انتهى بها الشوط الأول لصالح نادي اللبة

ومع إنطلاق الشوط الثاني سجل الكابتن ” محمد حويل ” الهدف الثاني من ضربة زاوية ليعلن بها تفوق نادي اللبة خلال المباراة التى شهدت اندفاع من قبل الفرقين

ومع نهاية الشوط الثاني استطاع نادي التوعية تقليص الفارق عن طريق رأسيه مباغته اثر ركلة ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء

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