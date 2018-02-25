السويحلي يحقق فوزاً ثميناً على الشط

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كسب فريق السويحلي 3 نقاط ثمينة عقب تحقيقه فوزاً صعباً على ضيفة الشط اليوم السبت 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الأكاديمية بجنزور لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

هدف للسويحلي عبد الرحمن بو سنينة في الدقيقة 35 وشهدت المباراة خروج مهاجم السويحلي محمد الغويل بالبطاقة الحمراء في الشوط الثاني.

وبهذا الفوز أضاف السويحلي 3 نقاط ليصبح رصيده 16 نقطةجعلته في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة الثالثة ,فيما واصل نتائجه بخسارته الثانية على التوالي ويبقى برصيد 5 نقاط في المركز الخامس.

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