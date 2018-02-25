برشلونة والريال يحققان الفوز في الليغا

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في إسبانيا أكد ريال مدريد تعافيه من مرحلة الكبت التي مر بها خلال الأسابيع الماضية بفوز هام وتوقيت أهم على حساب ديبورتيفو ألافيش بأربعة أهداف نظيفة في السانتياغو برنانبيو.

واستعاد رونالدو حسه التهديفي خلال المباراة بتسجيله لهدفين بالإضافة لتوقيع بنزيما وبيل على بقية الأهداف ليعزز الريال من حظوظه في الحصول على الترتيب الثاني على أقل تقدير في نهاية الموسم والوصول للنقطة الحادية والخمسين.

ولم يفوّت البرسا فرصة استضافة جيرونا في الديربي ليُمطر شباكه بسداسية مقابل هدف واحد على الرغم من تسجيل الضيوف لهدف مبكر لم يربك حسابات برشلونة.

وشهد اللقاء بروز الثلاثي ميسي وكوتينهو وسواريز ليؤكد الفريق علو كعبه بالوصول للنقطة الخامسة والستين مبتعدا في الصدارة عن أقرب ملاحقيه أتليتكو مدريد بفارق 10 نقاط كاملة.

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