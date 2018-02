«الوداد المغربي» بطلاً للسوبر الأفريقي بعد إطاحته بمازيمبي

المتوسط:

توج الوداد المغربي بطلا لمسابقة كأس السوبر الإفريقي لعام 2018، بفوزه على بهدف نظيف على مازيمبي الكونغولي بطل الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت بملعب محمد الخامس بالمغرب، ليحصد البطولة الأولى له فيما يخص مشاركاته بالسوبر الإفريقي

وسجل هدف الفريق المغربي، بطل دوري أبطال إفريقيا، أمين التغزاوي من ركلة حرة مباشرة نفذها في الدقيقة 83 من أحداث المباراة، وكان قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 55، وشهدت المباراة أول ركلة جزاء ملغاة باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في تاريخ البطولات الأفريقية للأندية.

