الإنتر يعزز حظوظه لبلوغ دوري الأبطال

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عاد الإنتر لسكة الانتصارات مجددا على حساب بينفينتو بفوزه عليه بهدفين دون مقابل في السان سيرو، وكان الإنتر الطرف الأفضل حين تحصل على مجموعة من الفرصة بواسطة بيرسيتش وكاندريفا لكن الفريق لم يحسن استغلالها.

وانتظر الفريق حلول الدقيقة الخامسة والستين ليسجل ميلان سكرينار هدف التقدم لأصحاب الأرض والذي أزال الضغط عن الفريق الذي عانى من تذبذب على مستوى النتائج والأداء.

وعزز رانوكيا هدف سكرينار بهدف ثانٍ في الدقيقة الثامنة والستين ليصل الفريق للنقطة الحادية والخمسين في المركز الثالث ويحقق انتصارا هاما سيخدمه على لائحة الترتيب في مستقبل الدوري.

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