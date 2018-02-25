بوسنينة يقود السويحلي للفوز على الشط

جنزور 25 فبراير (وال)- قاد اللاعب عبد الرحمن بوسنينة فريقه السويحلي لفوز هام على مستضيفه الشط بهدف دون رد، ضمن حساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من الدوري الليبي لكرة القدم .

هذا وقد أقيمت المباراة مساء السبت على أرضية ملعب الأكاديمية بجنزور، حيث لم ترتقي للمستويات القوية، حيث كان الحذر واضحاً وشديداً من كلا الفريقين، ففي الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول أستطاع اللاعب عبد الرحمن بوسنينة من تسجل الهدف الوحيد في المباراة، واضعاً كرته داخل شباك الحارس محمد منصور .

وفي الشوط الثاني، تحرر فريق الشط من مناطقه الدفاعية، محاولاً تعديل النتيجة عن طريق محمد المقرج وعلاء بالحاج، لكن هجمات الشط صدها حارس السويحلي إبراهيم القو، وقبل أن تنتهي المباراة أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب السويحلي محمد الغويل لتلقيه الإنذار الثاني في اللقاء، ليعلن بعدها الحكم السنوسي الحبيب صافرته بتفوق السويحلي بهدف بوسنينة .

وبهذا الفوز يصبح رصيد السويحلي 16 نقطة محتلاً المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الشط عند 5 نقاط محتلاً المركز الخامس على خارطة سلم الترتيب المجموعة الثالثة . (وال – جنزور ) س أ/ ر ت

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