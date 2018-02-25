النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تتخذ حزمة من القرارات

بنغازي 25 فبراير 2018 (وال)- عقد في قاعة شركة الخليج بمدينة بنغازي، الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا، وذلك باستضافة اتحاد عمال شركة الخليج العربي للنفط .

النصاب القانوني

هذا الاجتماع الذي جرى – أمس السبت بحضور 46 عضواً من أصل 88 عضو منتسب للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين على مستوى ليبيا، وهذا يعني تخطى النصاب القانوني المتعرف عليه.

وقد نوقش في اجتماع الجمعية العمومية للإعلاميين الرياضيين العديد من البنود منها : عرض تقرير رئيس مجلس الإدارة عن سنة 2017، اعتماد الحساب الختامي عن السنة المالية 2017، – تعديل وإضافة بعض المواد للنظام الاساسي، عرض استقالة عضو مجلس الإدارة نزار المتجول .

فخري رئيساً شرفياً

وبعد المناقشة والتحاور بين أعضاء الجمعية العمومية للإعلاميين الرياضيين أتفق الحضور على جملة من القرارات المهمة وتعديل بعض بنود النظام الأساسي الموحد للنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، منها التصويت على تسمية عميد الإعلاميين فيصل فخري رئيساً شرفياً وفخرياً للنقابة، لكونه من القامات الكبرى في المجال الرياضي .

هذا وتم التصويت على تشكيل لجنة، لوضع ضوابط للإعلاميين والمصورين المنتسبين من مراكز ومكاتب إعلام الأندية، بحيث يتم اعتمادها في الجمعية العمومية القادمة، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية .

وتم التصويت أيضاً على تخويل رئيس مجلس الإدارة بتشكيل لجنة متخصصة للبدء بأعداد مشروع قانون حماية الإعلامي الرياضي تمهيداً لاعتماده من الجمعية العمومية للنقابة وعرضه على اللجنة القانونية بمجلس النواب الليبي .

الأماكن الشاغرة

كما تم اعتماد قيمة رسوم الاشتراك السنوية والتي حددت بمبلغ 50 ديناراً سنوياً، بالإضافة إلى التصويت في ملء الأماكن الشاغرة بمجلس إدارة النقابة تم اختيار الزميل عبد الله ابوزريبة من مدينة أجدابيا نائباً ثانياً لرئيس مجلس إدارة النقابة، واختيار كل من خليل غيضان عضواً والزميل فتحي حمزة عضواً . (وال- بنغازي ) ر ع / س أ / س ع/ ر ت

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