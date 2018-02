منتخب الناشئين يواصل ترميم صفوفه بالاعبين الجدد

المتوسط:

يواصل الجهاز الفني لمنتخب ليبيا للناشئين، مواليد 2003، اختبار مجموعة كبيرة من اللاعبين، للاستقرار على قوام الفريق في الفترة المقبلة، وذلك عقب اختبار 40 لاعبًا من مدينة بنغازي أمس السبت، يلعبون بأندية الأهلي بنغازي، النصر، التحدي، الهلال، الشمال، الطيران، السد، الإصرار، خالد بن الوليد، بنغازي الجديدة.

وأشار أيوب الحاسي، مدرب حراس المرمى إلى أن الجهاز الفني، إلى إشرافه على تلك الاختبارات برفقة المدربين فوزي العيساوي وأحمد المنتصر، مضيفاً أنهم سيختبرون اليوم الأحد مجموعة لاعبين أخرى بمدينة شحات، وهناك تجمع آخر، غدًا الاثنين، لاختيار لاعبي المنطقة الغربية بطرابلس.

