طائرة المروج تحت 19 عام بطلة لكأس المنطقة الشرقية

بنغازي 25 فبراير 2018 ( وال )- توج فريق المروج تحت 19 عاماً للكرة الطائرة ببطولة كأس المنطقة الشرقية للكرة الطائرة، والذي يشرف عليه الاتحاد الفرعي بنغازي.

المباراة التي جريت – أمس السبت – في مجمع سليمان الضراط، كان فيها فريق المروج الطرف الأفضل بالمباراة، حيث أنهى الشوط الأول بنتيجة 25/20 , وعزز المروج تقدمه على مستوى النتيجة مع محاولات طائرة الأهلي، وأنهى المروج الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25/ 21 واختتم الأشواط لمصلحته 26/ 24 .

وبهذا التتويج تكون طائرة المروج تحت 19 عام قد جمعت بين ثنائية الدوري والكأس على مستوى المنطقة الشرقية , وسبق للفريقين أن تأهل إلى نهائيات لكرة الطائرة والتي ستقام الأيام المقبلة .( وال _ بنغازي ) ر إ/أ د

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