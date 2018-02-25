النصر يستضيف الأندلس والسويحلي يتخطى الشط

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يستضيف النصر نظيره الأندلس بملعب شهداء بنينا ضمن الأسبوع الأول للدوري الممتاز على تمام الساعة الرابعة والنصف لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب.

ويدخل النصر اللقاء وهو يضع نصب عينه النقاط الثلاث بغية تصدر المجموعة الثانية ولو مؤقتا في انتظار مباريات التحدي المؤجلة، في المقابل وبنسبة كبيرة ودع الأندلس الدوري الممتاز حيث لم يحقق الفريق أي فوز ويتواجد في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وبدوره حقق السويحلي نتيجة الفوز على الشط بملعب الأكاديمية بجنزور بهدف دون مقابل سجله عبدالرحمن بوسنينة في الدقيقة الحادية والثلاثين من زمن الشوط الأول ليضيق الفريق الخناق على الاتحاد المتصدر الذي سيلعب أيضًا أمام الشط في مباراة مؤجلة.

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