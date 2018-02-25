النصر يستقبل الأندلس بطموح مواصلة عروضه القوية

بنغازي 25 فبراير 2018 (وال)- يلتقي فريق النصر مساء اليوم الأحد، ضيفه الأندلس ضمن حساب إياب الأسبوع الثاني من المجموعة الثانية ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة القدم .

فريق النصر المنتشي بفوزه على حساب الأخضر في الأسبوع الماضي بملعب البيضاء، يأمل مواصلة سلسلة الانتصارات وتشديد الخناق علي المتصدر التحدي .

في المقابل، سيدخل فريق الأندلس اللقاء بطمع مباغته النصر، وأحداث الفارق والعودة إلى أمساعد محملاً بالثلاث نقاط، من أجل الهروب من قاع الترتيب . (وال – بنغازي ) ر إ / ر ت

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