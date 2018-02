الأمريكية جيسيكا كوردا تحرز لقب بطولة تايلاند للجولف

المتوسط:

سجلت الأمريكية جيسيكا كوردا 67 ضربة بواقع خمس ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة لتحرز لقب بطولة تايلاند للجولف اليوم الأحد بعد تفوقها على جميع المنافسات.

وهذا هو أول لقب تحرزه كوردا (24 عاما) منذ 2015 في أول بطولة تشارك فيها في الموسم الحالي بعد خضوعها لجراحة في الفك بعد نهاية الموسم الماضي.

وأنهت كوردا البطولة مسجلة 25 نقطة تحت المعدل لتحرز سابع لقب في مسيرتها في عالم الاحتراف.

وقالت اللاعبة الفائزة عبر موقع رابطة محترفات الجولف على الانترنت “لا أصدق ما حدث. الأمور كانت مختلطة اليوم وحاولت تقديم أفضل أداء والاسترخاء. لكني كنت متوترة”.

وأضافت كوردا “في هذه البطولة الأولى لي في العام قدمت أداء جيدا بحق”.

وحصلت لاعب تايلاند موريا جوتانوجارن على المركز الثاني بعد أن سجلت 21 ضربة تحت المعدل متساوية مع الأمريكية ليكسي طومسون التي ظلت قريبة من المركز الأول عالميا الذي تحتله حاليا الصينية شانشان فينج والتي احتلت المركز الخامس مناصفة مع أريا شقيقة جوتانوجارن الأصغر.

