لبنان يطمح لمواصلة الانتصارات بتصفيات آسيا للسلة أمام الهند

يطمح منتخب لبنان لمواصلة انتصاراته في تصفيات آسيا والأوقيانوس المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة في الصين 2019 عندما يلتقي خارج أرضه بمضيفه منتخب الهند في الوقت الذي يبحث فيه منتخب الأردن عن تعزيز موقعه في صدارة المجموعة عندما يلتقي مع نظيره السوري غدا الاثنين.

ويتصدر منتخب الأردن المجموعة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية دون هزيمة يليه لبنان الذي سجل فوزين وخسر مرة واحدة بينما تحتل سوريا المركز الثالث من انتصار وحيد وهزيمتين وتقبع الهند بالمركز الرابع بعد ثلاث هزائم.

ويدخل منتخب لبنان المباراة بمعنويات عاليه بعد فوزه الكبير على سوريا 87-63 بينما عانى الأردن للفوز على مضيفه الهندي 102-88 يوم الجمعة الماضي.

وسيخوض منتخب لبنان مباراته الثانية بقيادة مدربه الجديد باتريك سابا الذي يسعى لقيادة فريقه للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال سابا بعد مباراته مع سوريا “يجب أن نستمر باللعب بهذه الروح العالية والتركيز كبير على مباراة الهند القادمة”.

ويعول مدرب منتخب لبنان للفوز في هذه المباراة على تألق أمير سعود ووائل عرقجي وجان عبد النور وإيلي رستم وباسل بوجي.

وتقام تصفيات آسيا والأوقيانوس المؤهلة لكأس العالم للمرة الأولى بطريقة الدوري ذهابا وإيابا على أن تتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور الثاني.

