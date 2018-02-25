صاحب القرارات السيئة يغازل اليوفي

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أعلنت صحف إنجليزية عن مشاكل كبيرة بين الفرنسي بول بوغبا والبرتغالي جوزيه مورينو قد تقود الأول للرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف القادم حال بقاء المدرب الحالي للفريق على رأس الجهاز للفريق.

وتشير أخبار الصحافة الإنجليزية إلى بداية مفاوضات رسمية يقودها وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا مع أندية ريال ويوفنتوس لضمان انتقال سريع للاعب في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان بوغبا قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد بصفقة قياسية كلفت خزائن الشياطين قرابة 100 مليون يورو بالإضافة لحصوله على الأجر الأعلى بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

لكن مشاكل بول الأخيرة مع المدرب البرتغالي جعلته يخرج عن طوره خاصة بعد بدايته كبديل في مباراة إشبيلية بدوري الأبطال ودخوله كبديل للأندري هيريرا وهو ما زاد من غضب اللاعب.

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