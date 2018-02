الأولمبية الدولية لن ترفع الإيقاف عن روسيا في ألعاب بيونجتشانج

المتوسط:

أنهت اللجنة الأولمبية الدولية آمال الرياضيين الروس في السير خلف العلم الوطني في حفل ختام دورة الألعاب الشتوية في بيونجتشانج اليوم الأحد بعدما رفضت رفع الإيقاف عن الأولمبية الروسية بسبب وقوع مخالفات تتعلق بالمنشطات.

ويشارك الروس في دورة الألعاب الشتوية كرياضيين مستقلين بسبب فرض عقوبة الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية بداعي وجود نظام ممنهج برعاية الدولية لتعاطي المنشطات.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن سقوط اثنين من الرياضيين الروس في اختبارات المنشطات في بيونجتشانج أثر بالسلب على روسيا التي تملك باستثناء ذلك سجلا نظيفا حتى الآن في دورة الألعاب الشتوية.

