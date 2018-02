الجهراء الكوريتي يقتنص المركز الثاني في الدوري

المتوسط:

اقتنص الجهراء المركز الثاني في الدوري الكويتي لكرة القدم بعد فوزه المثير 2-1 على القادسية في الدقائق الأخيرة اليوم السبت.

وتقدم الكاميروني رونالد وانجا للجهراء في الدقيقة 26 لكن ضاري سعيد أدرك التعادل للقادسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبدا أن المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل لكن عادل العنزي حسم الفوز للجهراء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الجهراء رصيده إلى 19 نقطة من 12 مباراة متأخرا بعشر نقاط عن الكويت المتصدر وحامل اللقب بينما ظل القادسية في المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وتراجع السالمية للمركز الثالث برصيد 18 نقطة بعد خسارته 2-1 أمام العربي أمس الجمعة.

وتغلب النصر 3-2 على كاظمة ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع مقابل 12 لكاظمة في المركز قبل الأخير.

