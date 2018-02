مصر تواجه السنغال بتصفيات إفريقيا للشباب 2019

المتوسط:

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب 2019، المنتخب المصري للشباب مع نظيره السنغالي في الدور الثاني وقبل الأخير من التصفيات، وذلك عقب إعفاء الاتحاد الإفريقي منتخب الفراعنة من دور التصفيات الأول المقرر إقامته في نهاية مارس المقبل.

ومن المقرر إقامة المباراة الأولى في السنغال يوم 11 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 18و19و20 من الشهر نفسه، ليواجه المنتخب المصري في الدور الأخير للتصفيات، في حال تخطي عقبة السنغال، الفائز من مباراتي الكونغو ومنتخب بتسوانا أو ناميبيا.

