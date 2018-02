مصر تواجه السنغال في تصفيات كأس افريقيا للشباب لكرة القدم

المتوسط:

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد إن قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية للشباب لكرة القدم 2019 أسفرت عن مواجهة مع السنغال في الدور الثاني وقبل الأخير.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان أن مباراة الذهاب ستقام في السنغال يوم 11 مايو أيار المقبل بينما تقام مباراة الإياب في مصر في الفترة بين 18 و20 من الشهر نفسه.

وأعفى الاتحاد الافريقي منتخب مصر من خوض الدور الأول بالتصفيات وفي حال تخطى السنغال سيلتقي مع الفائز من مواجهة تجمع الكونجو الديمقراطية مع بوتسوانا أو ناميبيا.

وتستضيف النيجر نهائيات بطولة افريقيا للشباب في يناير كانون الثاني 2019.

ويتفاوض الاتحاد المصري مع المدرب ربيع ياسين لتولي القيادة بعد اعتذار أشرف قاسم.

