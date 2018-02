«لامبارد» يصف رباعي «ليفربول» بالمرعب

المتوسط:

وصف فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق، رباعي ليفربول هذا الموسم بقيادة محمد صلاح وإلى جانبه وروبرتو فيرمينو وساديو ماني و كوتينيو، بـرباعي الـسحر والمتعة والرعب، وقارنهم بالرباعي السابق الذي كان يضم لويس سواريز ورحيم سترلينج ودانييل ستوريدج ومعهم كوتينيو العنصر المشترك.

يأتي ذلك على خلفية مواصلة ثلاثي ليفربول الهجومي الحالي تقديم عروضه المميزة هذا الموسم، مقترباً بشدة من معادلة أهداف الثلاثي الناري السابق، عقب نجاح الفرعون المصري في قيادتهم للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد لوست هام ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي

