«منصور» و «العتال» معاً لأول مرة والسبب مديونية الزمالك

دعا مجلس الإدارة الأول للزمالك بالإجماع لجمعية عمومية غير عادية، خلال شهر من الآن لمناقشة مشكلة الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وذلك أثناء اجتماعه الطارئ صباح اليوم الأحد في حضور رئيس النادي مرتضى منصور وهاني العتال نائب الرئيس لأول مرة معا منذ انتخاب المجلس.

يذكر أن الزمالك أعلن سابقاً عن فتح حسابات شخصية لاستقبال أموال النادي في ظل حجز ممدوح عباس رئس النادي السابق على أرصدة النادي بسبب مديوناته، مما دفع منصور لدعوة أعضاء مجلسه عبر رسائل نصية على هواتفهم، ومنهم هاني العتال نائب الرئيس وعبد الله جورج عضو المجلس لأول مرة

