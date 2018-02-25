البدء في اختيار منتخب ليبيا لكرة القدم تحت 20 عام 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام تجمع لاعبي أندية بنغازي، أمس اليبت، باختيار لاعبي المنتخب الليبي لمواليد 2003 .

وقال مدرب الحراس ايوب الحاسي، إن يوم الأحد سيكون لاختيار لاعبي الجبل الاخضر وذلك بتجمع بمدينة شحات والاثنين تجمع لاختيار لاعبي المنطقة الغربية بطرابلس .

وعن تجمع منطقة بنغازي أوضح الحاسي لـ “أخبار ليبيا 24” أن عدد الاعبين المشاركين في التجمع 40 لاعبا من أندية الأهلي بنغازي و النصر التحدي و الهلال و الشمال والطيران و السد والاصرار و خالد بن الوليد وبنغازي الجديدة

وأضاف أنه أشرف على التجمع المدربين فوزي العيساوي واحمد المنتصر وايوب الحاسي”

وعبر الحاسي عن اسفه لضيق الوقت حيث أن القائمة مطلوبة يوم غدٍ الاثنين واغلب الاعبين لاتوجد لديهم جوازات سفر رغم أن اللجنه الفنيه عندها علم البرنامج ولم يتم ابلاغنا إلا متأخر .

ويشارك المنتخب الليبي تحت 20 عام ببطولة ودية دولية في ايطاليا ابريل المقبل بمشاركة عدد من الفرق الاوربية .

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