نجم السيتي يغيب عن مواجهة أرسنال

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يلتقي اليوم ضمن نهائي كأس الرابطة الانجليزية مانشستر سيتي وأرسنال في ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وقالت صحيفة “ذا صن” عبر موقعها الإلكتروني أن نجم السيتي رحيم سترلينغ سيغيب عن نهائي الكأس بسبب تعرّضه للإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة فريقه أمام بازل السويسري والتي انتهت لصالح السيتزن بخماسية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحاول السيتي استرجاع سترلينغ قبل النهائي المرتقب مساء اليوم ولكن المدرب بيب جوارديولا، قرّر في النهاية عدم المجازفة به واستبعاده من القائمة.

ويعتبر الانجليزي رحيم سترلينغ أحد أعمدة السيتي هذا الموسم حيث أحرز 20 هدفًا في 37 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم قبل تعرضه للإصابة.

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