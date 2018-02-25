إصابة بالفخذ تُبعد ظهير برشلونة عن اللعب لمدة خمسة أسابيع

عين ليبيا

أعن نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد أن الظهير نلسون سيميدو سيغيب عن الملاعب حتى بداية أبريل المقبل بعد إصابة اللاعب البرتغالي في عضلات الفخذ الخلفية.

وذكر النادي في بيان أكد فيه الجهاز الطبي أن لاعب الفريق سيميدو يعاني من إصابة بالعضلات الخلفية في ساقه اليسرى وأظهرت الفحوص أنه سيغيب لنحو خمسة أسابيع.

حيث سيغيب سيميدو عن مواجهات ضد لاس بالماس وأتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وملقا وأتليتيك بلباو في الدوري بجانب مواجهة تشيلسي في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم 14 مارس المقبل.

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