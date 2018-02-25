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“سواريز” سادس هدافي البارسا عبر التاريخ

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 218TV|رصد إخباري 

بترفيعه على الهاتريك في مرمى جيرونا السبت في الليغا، وصل المهاجم الأورغوياني لويس سواريز للهدف رقم 144 بقميص الكتلان متجاوزا بذلك الرقم المسجيل باسم باولينو ألكانتارا صاحب الـ143 هدفا.

وتمكنت حصيلة سواريز من جعله يرتقي للمركز السادس في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الكاتالوني.

وتمكن سواريز من تسجيل 20 هدفا في آخر 22 مباراة بالدوري فضلا عن توقيعه لـ3 أهداف من مشاركاته الـ5 في مسابقة كأس الملك هذا الموسم.

ويشار إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البارسا برصيد 537 هدف متقدما على سيزار الثاني صاحب الـ 232 هدف، فيما يمتلك سواريز فرصة لتعزيز رقمه لأن الفارق بينه وبين أصحاب المركزين الرابع والخامس لايتخطى الـ40 هدف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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