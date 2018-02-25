النعاس رئيسًا لنادي الاتحاد

كلفت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد ، إدارة جديدة للإشراف على مقاليد الأمور بالنادي بعد إعفاء اللجنة المؤقتة السابقية.

وترأس اللجنة الجديدة موسى الشيباني النعاس، ومعه خليفة بلقاسم شريحة نائبًا للرئيس، وتضم أيضًا عضوية نوري علي أبوفليجة وأحمد محمد انكيسة وصلاح عاشور العزابي.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد، قد قامت بإعفاء اللجنة التسييرية السابقة، في أواخر شهر يناير الماضي.

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