المنتخب المصري يدخل في معسكر تدريبي استعدادًا لكأس العالم

بدأ العد التنازلي لاستعدادات المنتخب المصري، للدخول في معسكر مغلق بشهر مارس/أذار المقبل، والذي يتخلله وديتين أمام البرتغال واليونان، استعدادًا لكأس العالم بالنسخة المقبلة، والتي تحتضنها روسيا في شهر يونيو/حزيران.

ويدرس الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، استبعاد عمر جابر، المحترف في الدوري الأمريكي، من حساباته في الفترة المقبلة.

وذلك نظرًا لعدم مشاركته مع فريقه، إضافة إلى وجود أكثر من بديل في مركز الظهير الأيمن مثل أحمد فتحي لاعب الأهلي، وأحمد المحمدي، المحترف في أستون فيلا الإنجليزي.

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