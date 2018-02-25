العلم الروسي يغيب في مراسم اختتام الألعاب الأولمبية بسبب “المنشطات”

عين ليبيا

قررت اللجنة الأولمبية الدولية الإبقاء على الحظر المفروض على روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية حيث سيحرم هذا القرار الرياضيين الروس المشاركين في أولمبياد بيونغتشانغ من السير تحت علم بلادهم في مراسم اختتام دورة الألعاب الشتوية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إنه شعر بخيبة أمل كبيرة حين أظهر الفحص تعاطي اثنين من الرياضيين الروس للمنشطات. غير أنه أكد على رفع الحظر عن الفريق الأولمبي الروسي فيما بعد إذا تأكد عدم حدوث أي انتهاكات أخرى لتعاطي المنشطات في بيونغتشانغ.

كما أشار باخ إلى أنه “لا يوجد دليل على تعاطي المنشطات بشكل منتظم ولا دليل على تورط اللجنة الأولمبية الروسية في هذه الحالات”.

وشارك في دورة ألعاب بيونغتشانغ فريق قوامه 168 رياضيًا روسيًا دون تمثيل رسمي لبلدهم، وفشل اثنان من الرياضيين في الفريق في اختبارات تعاطي المنشطات.

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