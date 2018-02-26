ميسي يضيق الخناق على متصدري “القدم الذهبية”

يواصل النجم الأرجنتني ليونيل ميسي إبداعاته على المستطيل الأخضر بعد أن قاد برشلونة لفوز عريض على الجار جيرونا في ديربي كاتالونيا الصغير والذي أقيم على ملعب الكامب نو وانتهى لصالح برشلونة بستة أهداف لهدف ورغم تأخر البلوغرانا في النتيجة إلا أن ذهاب البرغوث وسرعة سواريز جعلت الفريق الكاتالوني يقلب النتيجة ويحصد النقاط الثلاث.

أهداف برشلونة الستة سجل ميسي منها هدفين جعلاه يتصدر هدافي الليغا ب22 هدفا لترتفع نقاطه إلى 44 نقطة وتقربه من جائزة الكرة الذهبية ليضيق الخناق على الثلاثي أديسون كفاني ومحمد صلاح وهاري كين إذ أن لكل منهم 46 نقطة بعد تسجيلهم لـ23 هدفا.

مباراة برشلونة وجيرونا أدخلت أيضا الأورغوياني لويس سواريز قائمة أفضل 10 هدافين في أوروبا بعد إمضائه على هاتريك في المباراة، وجاءت القائمة بعد هذه الجولة على النحو التالي :

إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان) 24 هدفًا 46 نقطة

هاري كين (توتنهام) 24 هدفًا 46 نقطة

محمد صلاح (ليفربول) 23 هدفًا 46 نقطة

ليونيل ميسي (برشلونة) 22 هدفًا 44 نقطة

شيرو إيموبيلي (لاتسيو) 22 هدفًا 44 نقطة

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 21 هدفًا 42 نقطة

جوناس أوليفيرا (بنفيكا) 27 هدفًا 40.5 نقطة

لويس سواريز (برشلونة) 20 هدفًا 40 نقطة

نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان) 20 هدفًا 40 نقطة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 20 هدفًا 40 نقطة

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