اخبار الرياضة

اللبة يتجاوز التوعية في ديربي جالو

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم قلة الإمكانيات وانعدام البنية التحتية السليمة لممارسة لعبة كرة القدم الحقيقية إلا أن أندية واحات الكفرة مازالت مستمرة في المسابقات المحلية على مختلف الفئات والدرجات .

الملعب البلدي بجالو كان على موعد مع ديربي المنطقة جمع فريق اللبة مع جاره فريق التوعية في افتتاح مباريات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الثانية لمسابقة الاتحاد الفرعي خليج سرت لمجموعة واحات الكفرة .
تمكن اللبة من إسعاد جماهيره العريضة بتجاوزه فريق  التوعية بهدفين مقابل هدف حيث سجل “امبية المصري” ومحمد حويل ثم قلل مصباح علي الفارق.

بهذه النتيجة يضيف اللبة ثلاث نقاط مهمة في سجله ويخطو خطوة مهمة نحو مصاف أندية الدرجة الأولى الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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