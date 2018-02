الجهاز الفني لمنتخب 2003 يواصل اختياراته للاعبين استعدادا للبطولات الأفريقية

المتوسط:

يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين بقيادة المدرب فوزي العيسوي اختيار عناصر منتخب الناشئين من مواليد 2003 استعدادا للمشاركات الأفريقية الفترة المقبلة.

واستقر العيسوي على 40 لاعبًا يلعبون بأندية الأهلي بنغازي والنصر والتحدي والهلال والشمال والطيران والسد والإصرار وخالد بن الوليد وبنغازي الجديدة.

ويعتزم الجهاز الفني القيام بزيارة بمدينة شحات وسيحظى اللاعبون بتجمع آخر لاختيار لاعبي المنطقة الغربية بطرابلس.

