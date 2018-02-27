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اتحاد طرابلس للكاراتيه يواصل تنظيم بطولاته

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يتواصل بنجاح داخل قاعة اتحاد الشرطة للألعاب الرياضية بمدينة طرابلس تنظيم البطولات المحلية التابعة للاتحاد الفرعي لرياضة الكاراتيه حسب الخطة السنوية التي وضعتها اللجان العاملة من أجل تطوير المستوى الفني على نطاق أندية المنطقة.

ويشارك أكثر من 40 رياضيا ورياضية في النسخة الثانية لبطولة 17 فبراير بتنظيم الاتحاد الفرعي طرابلس الكبرى .

وأقيمت على هامش البطولة التصفيات التمهيدية لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية من أجل وضع رزنامة المشاركات الخارجية في البطولات العربية والقارية.

ويتطلع الاتحاد الفرعي إلى تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في نهائيات بطولة ليبيا على مستوى الأندية والفرق التي ستقام خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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