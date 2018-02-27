“الويفا” لا يُرحب بحكم الفيديو

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين أن “الويفا” لن يطبق حكم الفيديو المساعد في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلن عن اجتماع مرتقب السبت المقبل في زيوريخ يجمع مجلس الاتحاد الأوروبي والمسؤول عن سن قوانين اللعبة.

ومن المتوقع أن يتم من خلال الاجتماع اعتماد نظام الحكم المساعد رغم كل المشاكل التي واجهت هذا النظام في الدوريات التي شهدتها عملية الاختبار ومنها على سبيل الذكر الدوري الألماني.

وقال سيفرين في تصريحات صحفية “أرى ارتباكا هنا وهناك ولكن أتوقع أن يتم اعتماد حكم الفيديو في كأس العالم في روسيا في يونيو من هذا العام “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية