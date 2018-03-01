إف.سي.إس.بي يتعرض لخروج مفاجئ من كأس رومانيا

المتوسط:

تعرض فريق إف.سي.إس.بي، المعروف سابقا باسم ستيوا بوخارست، لخروج مفاجئ من دور الثمانية لكأس رومانيا لكرة القدم بعد خسارته الكبيرة 3-صفر أمام هرمانشتاد المغمور، الذي تأسس في 2015، اليوم الخميس.

وسجل بوجدان روسو هدفين وأضاف ستيفان بلانارو هدفا للنادي الذي يحمل اسم مدينة ألمانية ليسعد المشجعين المتحمسين للفريق المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وأنهى إف.سي.إس.بي المباراة، التي تأجلت من أمس الأربعاء بسبب تساقط الثلوج، المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أوفيديو بوبيسكو قبل 16 دقيقة من النهاية.

وفي العام الماضي اضطر ستيوا، بطل كأس أوروبا 1986، إلى تغيير اسمه للحصول على رخصة اللعب في الدوري الروماني والمسابقات الأوروبية بعد قرار محكمة بأحقية وزارة الدفاع في استخدام اسم ستيوا وكل ما يتعلق به من علامات. وتأسس ستيوا كناد عسكري في 1947.

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