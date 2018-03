المتوسط:

تسلم إدارة نادي أهلي طرابلس دعوة الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في بطولة الأندية العربية .

وقرر الاتحاد العربي اختيار فريق أهلي طرابلس لتمثيل ليبيا في البطولة عن موسم 2018 -2019 كونه بطل الموسم الماضي.

وتنطلق البطولة خلال شهر أغسطس القادم، وستنتهي في أبريل من العام 2019.

The post نادي الأهلي طرابلس يمثل ليبيا في بطولة الأندية العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية