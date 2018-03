المتوسط:

فاز فريق أهلي بنغازي على السويحلي في المباراة الأولى بنتيجة هدفين دون مقابل في نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية (داخل الصالات) بقاعة غريان.

وفاز فريق الاتحاد على اتحاد الشرطة بنتيجة خمسة أهداف نظيفة خلال المباراة الثانية في بطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية.

