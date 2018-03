المتوسط:

يلتقي فريق أهلي بنغازي مع نظيره الاتحاد لتحديد المركزين الأول والثاني في نهائيات بطولة ليبيا لكرة القدم الخماسية بقاعة غريان ، اليوم الجمعة.

كما يواجه فريق والسويحلي نظيره اتحاد الشرطة لتحديد المركزين الثالث والرابعة و سيتم كذلك تتويج بطل الدوري الليبي لهذا الموسم في كرة القدم

الخماسية.

