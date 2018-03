الدوري الإسباني| إشبيليه يحتفظ بالمركز الخامس بفوزه على اتلتيك بلباو

المتوسط:

عزز فريق إشبيلية موقعه الخامس بفوزه على ضيفه اتلتيك بلباو، بهدفين نظيفين، اليوم السبت، في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 45 نقطة متمسكا بفرصة المشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، فيما بقي اتلتيك بلباو في المركز الثاني عشر وله 32 نقطة .

ويلعب اليوم أيضا ليجانيس مع ملقا، وريال مدريد مع خيتافي، والأحد ليفانتي مع إسبانيول، وبرشلونة المتصدر (66 نقطة) مع اتلتيكو مدريد الثاني (61)، وريال سوسييداد مع ديبورتيفو الافيس، وفالنسيا مع ريال بيتيس، وتختتم الجولة بعد غد بلقاء سلتا فيغو مع لاس بالماس.

