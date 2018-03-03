باريس سان جيرمان يتخطى تروا بثنائية ويعزز صدارته للدوري الفرنسي

تغلب باريس سان جيرمان بسهولة على مضيفه تروا بهدفين، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي، ليعزز الفريق صدارته للمسابقة.

وسجل هدفي البى اس جي كل من الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 47 ، والشاب كريستوفر نكونكو في الدقيقة 77.

المباراة غاب عنها عدد كبير من لاعبي سان جيرمان، من بينهم كيليان مبابي، كافاني، باستوري، ماركينيوس، فيراتي ودانى الفيس بعد أن فضل المدير الفني أوناي ايمري اراحتهم من أجل مواجهة ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في اياب دور الـ 16 لدوري الأبطال، بعد أن خسر الفريق ذهابا 3-1 في مدريد.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 74 نقطة في الصدارة بفارق 14 نقطة عن موناكو الثاني، بينما توقف رصيد تروا عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

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