ليبيا تحتضن كأس إفريقيا الأولى لكرة القدم المصغرة في مايو المقبل

اعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم المصغرة في اجتماع خاص بتونس، تنظيم بطولة إفريقيا في نسختها الأولى للعبة في ليبيا بداية من الخامس من شهر مايو المقبل.

وقدم رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة حسين طويلب في الاجتماع الذي عقد في تونس، آخر الترتيبات والاستعدادات لإقامة البطولة، حيث جرى اختيار مدينة طرابلس لاستقبال هذا الحدث الإفريقي.

هذا وأكدت منتخبات تونس ومصر والجزائر والسنغال وجنوب إفريقيا والكوت ديفوار والصومال، مشاركتها في البطولة التي ستقام قرعتها منتصف شهر أبريل القادم.

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