ثنائية رونالدو تمنح الملكي الفوز على خيتافي

تغلب ريال مدريد حامل اللقب 3-1 على خيتافي في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بفضل هدف من غاريث بيل وثنائية لكريستيانو رونالدو ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 12 نقطة مؤقتا ويستعد لمباراته ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

وأحرز بيل الهدف الأول في الدقيقة 24 من داخل منطقة الجزاء باستاد سانتياغو برنابيو وضاعف رونالدو تفوق فريق المدرب زين الدين زيدان في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد تمريرة من كريم بنزيمة.

ورفع اللاعب البرتغالي رصيده إلى 16 هدفا في الدوري هذا الموسم بعدما حول تمريرة مارسيلو العرضية بضربة رأس إلى الشباك في الدقيقة 78 ليعيد الفارق إلى هدفين بعدما قلص فرانسيسكو بورتيو الفارق لصالح خيتافي من ركلة جزاء.

وطُرد لويك ريمي مهاجم تشيلسي السابق من خيتافي بعد دقيقتين من الشوط الثاني لحصوله على الإنذار الثاني بعد ضربة في وجه ناتشو فرنانديز مدافع ريال.

وتفوق بيل على ديفيد بيكام ليصبح اللاعب البريطاني الأكثر مشاركة في الدوري الإسباني بعدما لعب مباراته 117 لكنه أهدر فرصة خطيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من ماركو أسينسيو.

ويحتل ريال المركز الثالث في الترتيب برصيد 54 نقطة من 27 مباراة. ويستضيف برشلونة، الذي يملك 66 نقطة، أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني في مواجهة قمة الأحد حيث سيحاول فريق المدرب دييجو سيميوني تقليص الفارق إلى نقطتين مع المتصدر إذا انتصر.

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