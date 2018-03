الوداد يواصل انتفاضته ويهزم الدفاع الجديدي

المتوسط:

واصل الوداد حامل اللقب انتفاضته وحقق انتصاره الرابع على التوالي في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مستضيفه الدفاع الحسني الجديدي اليوم الأحد.

ورغم أن الفريق الزائر كان الأفضل في الشوط الأول، أتيحت أول فرصة حقيقية للدفاع الجديدي في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن زهير العروبي حارس الوداد تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد أحداد.

وأثمر ضغط الوداد عن هدف الفوز في الدقيقة 79 بضربة رأس من البديل النيجيري شيسوم شيكاتارا بعد تمريرة عرضية من أمين تيغزوي.

وارتقى الوداد إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 19 مباراة بينما يملك الدفاع الجديدي 29 نقطة في المركز الرابع.

وانتصر اولمبيك أسفي 2-1 خارج ملعبه على الراسينج البيضاوي متذيل الترتيب. وتقدم حمزة خابا لأسفي في الدقيقة الخامسة لكن شهاب فلات تعادل للراسينج بعد دقيقتين بضربة رأس قبل أن يسجل المهاجم محمد أمين الصبا هدف الفوز في الدقيقة 35 بتسديدة منخفضة.

وقفز أسفي إلى المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وتعادل شباب الريف الحسيمي بدون أهداف مع الفتح الرباطي في مباراة بين فريقين في وسط الترتيب.

