اختتام دوري القطاعات لكرة القدم ببلدية قمينس

قمينس 05 مارس 2018 (وال)- اختتمت ببلدية قمينس غربي بنغازي أمس الأحد، منافسات دوري القطاعات لكرة القدم على مستوى قطاعات البلدية .

هذا وقد توج فريق الجيش بلقب الدوري عقب تفوقه مساء الأحد، في المباراة النهائية على فريق التعليم 1 بنتيجة 4 – 2 .

وكانت منافسات الدوري قد انطلقت بمشاركة 16 فريقاً مقسم إلى 4 مجموعات، حيث ترشح الأول والثاني عن كل مجموعة، وقد ترشحت إلى دور الثمانية فرق : التعليم 1، الجيش، المديرية، مركز شرطة، قطاع الصحة، المرافق، التعليم 2، الضمان .

هذا وقد ترشح إلى دور ربع النهائي فرق : التعليم 1، المديرية، الجيش، الضمان، حيث تأهل فريقا الجيش والتعليم 1 إلى المباراة النهائية والتي توج بها التعليم 1 بلقب الدوري .

وفي ختام منافسات الدوري، أقيمت احتفالية تكريم الفرق وتوزيع الجوائز على الفرق واللاعبين، حيث تحصل اللاعب أكرم نجيب الشبلي من فريق الجيش على جائزة أفضل لاعب في البطولة .

كما تحصل الحارس يوسف القداري من فريق التعليم 1 على جائزة أفضل حارس مرمى، كما تحصل المدافع محمد سليمان البدري من فريق الكهرباء على جائزة أفضل مدافع . (وال- قمينس) م ر / ر ت

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