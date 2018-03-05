حلقة اليوم من ميادين مع يوسف سعود
أبرز عناوينها:
– الاتحاد يسعى لضمان العبور من موقعة صفاقس في ذهاب الدور الثاني والثلاثين في الكونفدرالية الأربعاء
– التعاون اجدابيا بثبات نحو الدور السادس عشر والاهلي بنغازي يعبر بصعوبة في مسابقة الكأس .
– بالقاضية الليبية مالك يطيح ببطل انكلترا في لعبة الفن النبيل
– لقب غير مسبوق للرياضية الليبية يأتي به القرقني من الولايات المتحدة الأمريكية
– البريك : ليبيا تنظم بطولة كأس امم افريقيا في كرة القدم المصغرة في مايو المقبل
ميادين 05-03-2018
حلقة اليوم من ميادين مع يوسف سعود
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