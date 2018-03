المتوسط:

فاز مباراة فريق الجمارك على نظيره فريق نجوم اجدابيا ضمن منافسات كأس ليبيا الدور الـ32 بركلات الترجيح على ملعب الخمس.

وتأهل فريق الجمارك عقب الفوز إلى الدور السادس عشر مع 5 فرق هي أهلي بنغازي والتعاون والهلال والجمارك وخليج سرت.

The post الجمارك ينتصر على نجوم اجدابيا ويتأهل لدور الـ 16 في كأس ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية