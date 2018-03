ملاعب دبي تشهد 60 فعالية.. في اليوم الرياضي الوطني

المتوسط:

تشهد إمارة دبي، تنظيم 60 فعالية في اليوم الرياضي الوطني في 24 موقعاً، حيث تنظم القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات المشي 3 كم، والدراجات الهوائية، وكرة القدم، ورماية الألوان، والريشة الطائرة، واليوغا، والزومبا، والملاكمة، والسباحة، والقبضة الحديدية، والمغامرات، والكروس فيت، وشد الحبل، وذلك على شاطئ الكايت.

فيما تنظم فعالية الرماية للعسكريين بالروية، والسباحة (حوض) بنادي الضباط، كما تشهد الأنشطة في دبي فعالية مشعل زايد، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، وفعاليات المدارس، ونادي النصر، وفعالية الكونغ فو والرياضات القتالية، وشبكة فري رايدرز للدراجات النارية، وجامعة الإمارات للطيران، بالإضافة إلى أندية الجاليات والعديد من الأكاديميات العلمية والجامعات.

