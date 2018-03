مؤيد اللافي يكشف محاولات ضمه للأهلي المصري

المتوسط:

أكد مؤيد اللافي، لاعب أهلي طرابلس الليىي السابق والشباب السعودي الحالي، أن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بذل محاولات مكثفة من أجل ضمه لصفوف الفريق الأحمر، بعد تألقه مع ناديه السابق بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مؤيد اللافي، في تصريحات صحافية، «تلقيت عروضاً عديدة من أندية عربية، أبرزها الأهلي بناءً على رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق، وكذلك غريمه التقليدي الزمالك، بجانب النصر والباطن السعوديين».

وأضاف، «رفضت جميع العروض المقدمة لي، بعدما ارتبطت بكلمة شرف مع الشباب، ومن أجل عهدي وكلمتي التي قطعتها مع مسؤولي الشباب، ولأول مرة أعلن أن مفاوضات الشباب لم تكن في فترة الانتقالات الشتوية فقط، بل كان هناك تواصل مع المسؤولين من الموسم الماضي».

ويرى مؤيد اللافي، أن المدرب المصري طلعت يوسف لعب الدور الأكبر في تألقه مع منتخب بلاده ونادى أهلي طرابلس، قائلاً، “دربني أكثر من 10 مدربين خلال مسيرتي الكروية، إلا أن المدرب المصري طلعت يوسف مدرب الأهلي هو صاحب أكبر بصمة كروية في حياتي لأنه كان سبباً فيما وصلت إليه من مستوى شرفت به بلدي في البطولة الأفريقية لأنه كان يتعامل معي كأنني ابنه، وكثير الاهتمام بي داخل الملعب وخارجه، وعلمني الانضباط والجدية وكيف يكون هناك فصل بين اللاعب في المران وخارج المستطيل الأخضر.

وأوضح النجم الليبي مؤيد اللافي، أن مهمة منتخب السعودية في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل لن تكون سهلة، في ظل تواجد منتخب مصر الذى يمتلك محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، وروسيا الذى سيكون متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، ومنتخب أوروجواي “الخطي

