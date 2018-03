المتوسط:

صعد نادي الأخضر، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس ليبيا، بفوزه على أبي الأشهر 3-2 في لقائهم بالدور 32 على ملعب طبرق.

وجل أهداف الأخضر كل من منصور رزق ، سفيان المصري وحمادي جاد الله.

وجدير بالذكر أن نادي الأخضر تأسس في عام 1958، في البيضاء، رابع كبرى مدن ليبيا.

يلعب في الدوري الليبي، يعتبر من النوادي الرياضية شعبية في ليبيا.

يتميز بتخريج المهاجمين الجيدين ذوي القدرة العالية على الوصول للمرمى.

