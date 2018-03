بسبب الشارة الصفراء.. تغريم جوارديولا 20 ألف استرليني

المتوسط:

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غرامة قدرها 20 ألف إسترليني، على الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد اتهامه بمخالفة اللوائح والقوانين لوضعه شارة صفراء داعمه لاستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وذلك خلال مباريات فريقه بالمسابقات الإنجليزية.

يذكر أن الاتحاد الإنجليزى فتح تحقيقا قبل حوالى أسبوعين مع جوارديولا بسبب ارتدائه، خلال قيادته لمباريات فريقه مانشستر سيتي في إنجلترا، للشارة الصفراء، التي تعبر عن دعمه للقادة السياسيين المحبوسين في إسبانيا، بسبب محاولة إعلان انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

ويعيش السيتي حالة من التألق هذا الموسم مع جوارديولا، وأحرز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما بات قريبا من حسم لقب الدورى الممتاز، إذ يتفوق بفارق 16 نقطة على أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، محتلا قمة ترتيب البريميرليج برصيد 78 نقطة.

