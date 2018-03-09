سلة النصر تبدأ حملة الدفاع عن اللقب بفوز على الأهلي بنغازي

بنغازي 09 مارس (وال)- أستهل فريق النصر مشواره في مسابقة كأس ليبيا لكرة السلة، بفوز مستحق على جاره الأهلي بنغازي في إطار مباريات تصفيات كأس ليبيا بنتيجة 62 نقطة مقابل 45 نقطة.

وبدأت المباراة التي أقيمت مساء الخميس بقيادة ثلاثي تحكيمي متكون من حكم أول جلال الورفلي، وخالد أحنيش حكماً ثانياً، وإبراهيم البرعصي حكماً ثالثاً، في ربعها الأول مثيراً للغاية خاصة على مستوى الرميات الثلاثية، وقد أنتهى الربع الأول بالتعادل بين الفريقين 20 نقطة مقابل 20 .

غزارة في الثلاثيات

وشهد الربع الأول من اللقاء، غزارة في الرميات الثلاثية، والتي تميز فيها أكثر من لاعب من كلا الفريقين، ووصل عدد الرميات الثلاثية إلى 9 رميات، تناوب على تسجيلها كل من خالد الدرسي ثلاث ثلاثيات، وأسامة كويدير، وإسماعيل الجهمي من جانب الأهلي .

في المقابل، سجل الرميات الثلاثيات لحامل اللقب النصر، كل من عبد الرازق التركي رميتان ثلاثيتان، وإبراهيم عبدو، وطارق البيجو، لكل منهما رمية ثلاثية واحدة .

وشهد الربع الثاني، تقدماً على صعيد النتيجة لصالح فريق النصر الذي تمكن من حسم أمور الربع الثاني لصالحه بفارق نقطتان، أي بواقع 9 نقاط مقابل 7 نقاط، ووسع النصر الفارق في الربع الثالث إلى 9 نقاط، وبنتيجة 21 نقطة مقابل 12 نقطة .

وعزز النصر سيطرته وتفوقه في الربع الرابع والأخير، حيث اكتمل الربع الأخير نصراوياً بنتيجة 12 نقطة مقابل 6 نقاط، وبذلك يضرب النصر موعداً لملاقاة الهلال يوم الأحد المقبل، لتحديد هوية الفريق المتأهل للأدوار القادمة من كأس ليبيا لكرة السلة . (وال – بنغازي) س أ/ ر ت

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