المتوسط:

حقق فريق نادى ريال مدريد فوزا صعبا على منافسه إيبار، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب “إبوروا” ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الليجا.

وأحرز أهداف ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الدقيقتين 34 و84 من أحداث المباراة، وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد إيفان راميس بالدقيقة 50.

ونجح رونالدو بعد هدفي إيبار في الوصول إلى الهدف الثامن خلال آخر 12 مباراة بكافة المسابقات، وشهدت المباراة خروج الفرنسى رافاييل فاران مصاباً بالدقيقة 27 من أحداث الشوط الأول وحل بديلاً له ناتشو.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط بعد الفوز على إيبار إلى النقطة 57 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الأسبانى فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة الـ 39 فى المركز الثامن.

وبات ريال مدريد على بعد 4 نقاط من الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ 61 نقطة والذى يخوض مباراة بنفس الجولة غداً الأحد، أمام سيلتافيجو كما يقلل الفارق إلى 12 نقطة مع المتصدر برشلونة صاحب الصدارة برصيد 69 نقطة.

The post الدوري الإسباني| الريال يفوز على إيبار ويقترب من وصافة «الليجا» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية